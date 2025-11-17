Gran Galà del Calcio AIC 2024, ecco chi ha vinto il premio del miglior goal della Serie A. Il punto - Calcio News 24

Gran Galà del Calcio AIC 2024: tra i 10 gol più belli, anche una rete di Nicolò Barella. La situazione attuale

Il Gran Galà del Calcio AIC, l’evento annuale organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), è pronto a tornare con l’edizione 2024. L’appuntamento, che si terrà il prossimo 1° dicembre presso lo Spazio Antologico – East End Studios di Milano, promette di essere una serata indimenticabile, celebrando i protagonisti del calcio italiano. Tra i momenti più attesi, c’è il tradizionale sondaggio per eleggere il miglior gol della stagione, e tra i finalisti figura anche una rete di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter.

Il miglior gol della stagione: il sondaggio

Ogni anno, il Gran Galà del Calcio AIC propone un sondaggio aperto a tutti i tifosi per scegliere il miglior gol della stagione. Una selezione di nove reti, giudicate dalla redazione di Rivista Undici, media partner dell’evento, viene messa in votazione per permettere ai fan di esprimere la loro preferenza. Le votazioni sono aperte fino alle 23:59 di domenica 23 novembre, dando così a tutti gli appassionati la possibilità di influenzare la scelta finale.

Il gol di Nicolò Barella in lizza per il premio

Tra i nove gol scelti per la competizione, spicca quello di Nicolò Barella, protagonista di una rete indimenticabile nel 4-0 contro l’Atalanta dello scorso 30 agosto. Il centrocampista dell’Inter ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario valore, contribuendo a un successo che ha esaltato le sue qualità tecniche e la sua capacità di incidere nelle partite importanti. Barella sta vivendo una stagione da protagonista, confermando il suo status di leader del centrocampo nerazzurro.

Gli altri candidati per il miglior gol

Non solo Barella tra i grandi nomi della Serie A. Altri gol meritevoli di attenzione arrivano da giocatori come Riccardo Orsolini del Bologna, che ha realizzato un gol decisivo contro il Genoa a maggio, e Matias Soulé del Parma, autore di un’acrobazia da urlo contro la Roma a febbraio. Tra gli altri candidati figurano anche Alessandro Deiola del Cagliari, che ha siglato una rete fondamentale contro il Venezia, e Gustav Isaksen della Lazio, che ha trovato il gol contro il Napoli.

A completare la lista dei nomi in lizza ci sono anche le straordinarie giocate di Ché Adams del Torino, Ramadani del Lecce, Moise Kean della Fiorentina e Charles De Ketelaere dell’Atalanta.

Chi succederà a Marcus Thuram?

Con il vincitore dell’edizione 2024, Marcus Thuram, che ha trionfato grazie al suo gol nel derby contro il Milan, il Gran Galà si preannuncia una competizione accesa. Chi sarà il prossimo a salire sul gradino più alto del podio? Non resta che attendere il 1° dicembre per scoprire quale sarà il gol che conquisterà il cuore dei tifosi e si aggiudicherà il titolo di “miglior gol della stagione”.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A