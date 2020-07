Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Parma-Napoli

Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Parma-Napoli. Queste le sue parole.

«Di là ho un po’ di amici e sono contento di rivederli. Ritiro permanente? È pesante questo momento negativo, non stacchi mai, non c’è il giorno libero. Dobbiamo fare meglio per tornare a sorridere»