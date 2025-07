Grealish, svendita shock! Il Manchester City lo vende a meno della metà: ecco quanto costa. E un club di Serie A ci prova

Grealish, che colpo di scena! Il Manchester City ha deciso: lo svende a meno della metà: ecco la cifra richiesta. E un club di Serie A ci proverà

Clamoroso a Manchester, Guardiola ha deciso: una stella da 100 milioni di sterline in svendita. La notizia, riportata con forza dalla stampa inglese, ha del clamoroso: il Manchester City ha messo sul mercato Jack Grealish, fissando il prezzo a soli 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro). Una decisione che implica una minusvalenza record di 60 milioni, appena tre anni dopo averlo reso il giocatore britannico più costoso della storia. Per l’esterno inglese, a 29 anni, si apre la prospettiva di un nuovo inizio, e le sirene della Serie A potrebbero rappresentare un’occasione di rilancio.



La parabola di Grealish al City è stata a due facce. Protagonista assoluto nella stagione 2022-23, quella del leggendario Treble, in cui collezionò 50 presenze condite da gol e assist, il suo rendimento è crollato nelle due annate successive. Complici alcuni infortuni e una condizione mai ritrovata, ha perso progressivamente il suo posto nelle gerarchie di Pep Guardiola, come dimostrano le sole 20 presenze in Premier League nell’ultima stagione e, soprattutto, l’esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale per Club.



Lo stesso Guardiola ha di fatto dato il via libera alla cessione, pur difendendo le qualità del giocatore: «L’unica ragione per cui non ha giocato sono state le mie scelte, non un suo comportamento scorretto. La sua qualità è sempre stata lì, l’anno del triplete sarebbe stato impossibile senza di lui». Parole che suonano come un addio, aprendo uno scenario intrigante per il mercato. Sebbene il suo ingaggio da quasi 18 milioni di euro all’anno sia un ostacolo per molti, la possibilità di un prestito con parte dello stipendio pagato dal City potrebbe ingolosire diversi top club italiani, come Napoli e Milan, sempre alla ricerca di talenti di livello internazionale per alzare la qualità della rosa. E uno come lui potrebbe rappresentare una bella scommessa per chiunque lo vada ad allenare.