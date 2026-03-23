Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli

Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: i dettagli e quando si trasferirà negli USA

Dopo una lunga trattativa l’Orlando City ha finalmente trovato l’intesa per l’acquisto di Antoine Griezmann. Colpo ad effetto, con l’attaccante dell’Atletico Madrid che sbarcherà in MLS in estate a parametro zero. A confermarlo e a svelare tutti i dettagli dell’operazione è il giornalista Fabrizio Romano su X.

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🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

PAROLE – «🚨💣 ULTIM’ORA: Antoine Griezmann all’Orlando City, ci siamo! Accordo verbale raggiunto per il trasferimento della stella francese al club della MLS.

Accordo raggiunto per il trasferimento a parametro zero dall’Atlético Madrid entro luglio 2026.

Dopo che l’accordo per marzo è stato respinto, è stato raggiunto un accordo per l’estate. Griezmann si recherà negli Stati Uniti questa settimana, come riportato da

@Marca.

Tutto pronto. 🧨🇺🇸».