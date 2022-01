ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Grifo Sampdoria, avviati i contatti col Friburgo: le ultime sull’ultima trattativa del club blucerchiato

La Sampdoria ha avviato i contatti con il Friburgo per il trasferimento in prestito di Vincenzo Grifo. L’esterno italiano vorrebbe lasciare la Bundesliga e cercare maggiore continuità in un altro campionato.

Come riportato da Sky Sport, Grifo avrebbe inoltre la possibilità di rimettersi in gioco in ottica Nazionale