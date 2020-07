Guardiola ci crede: «Saremo in Champions» – VIDEO

Pep Guardiola aspetta con grande ansia l’esito del TAS sul ricorso presentato dal Manchester City per la squalifica dalle coppe europee

Il tecnico del City, Pep Guardiola, si dice fiducioso sull’esito del ricorso al Tas presentato dal club dopo l’esclusione dalla Champions decisa dalla UEFA.

«Ogni volta che giochiamo la Champions vogliamo farlo nel migliore dei modi. Non ha a che fare con quello che succederà lunedì. Sono fiducioso per l’esito del TAS. Lo so perchè sento le discussioni del club».