Manchester City, Henry su Guardiola: «Mi spiace quello che gli sta succedendo nella vita privata: questa cosa che gli è capitata sta influendo»

Le parole di Thierry Henry sul Manchester City e in particolare su Guardiola, che nella vita privata sta vivendo un momento delicato

Thierry Henry, ospite di Sky Sport UK ha parlato del momento che stanno vivendo il Manchester City e in particolar modo Pep Guardiola. L’ex fuoriclasse francese in particolare ha fatto riferimento al divorzio che sta attraversando il tecnico spagnolo con la moglie Cristina Serra. Secondo quanto riportano i giornali spagnoli la coppia viveva separata già da più di cinque anni: la donna infatti era tornata a vivere a Barcellona con la più giovane delle tre figlie. Mai acclimatatasi con Manchester, la decisione di rinnovare con il City sembra essere stata la boccia che ha fatto traboccare il vaso. Di seguito le parole di Henry.

«Mi dispiace per quello che sta succedendo al Manchester City e a Pep. Non è facile affrontare ciò che deve affrontare al di fuori del calcio. Ci sono passato quando sono andato a Barcellona. Posso dire che non è per niente facile, quando non stai bene mentalmente. Si vede che non è il solito. Nessuno vorrebbe trovarsi di fronte a una situazione del genere quando deve stare sotto i riflettori tutto il tempo. Dobbiamo capirlo»