Crisi Manchester City, Guardiola: «Non abbiamo mai perso così tanto e il morale dei ragazzi è crollato»

Crisi Manchester City, le parole di Pep Guardiola dopo la sconfitta contro lo United nel derby, l’ennesima del periodo difficile dei Citizens

Pep Guardiola ha commentato la sconfitta del Manchester City nel derby contro lo United, l’ennesima del periodo di crisi che sta durando ormai da più di un mese in casa Citizens. Di seguito le sue parole a Sky Sport UK.

MOMENTO DI CRISI – «Quest’anno succede molte volte, purtroppo. Abbiamo regalato tante cose. Non siamo belli nel modo in cui giochiamo. Prima era tutto molto fluido, ora fatichiamo per diversi motivi, tante sconfitte… abbiamo messo tutto in campo e la partita era quasi chiusa, oro hanno avuto più possesso nel primo tempo, ma nulla di speciale. Noi regaliamo due gol, ma così è molto difficile».

CLIMA TESO E VETTA LONTANA – «È quello che è. Cosa posso dire? Non possiamo dare la colpa a questo o a quell’altro giocatore, non è quello. È la stagione, una stagione difficile. Non abbiamo giocato al meglio. Non siamo al nostro meglio e stiamo faticando un po’. Ora non giochiamo per la settimana. In passato non avevamo perso così tanto in due stagioni. Ora lo abbiamo fatto in otto partite. Devi difendere. Abbiamo perso molte partite. È difficile. Dobbiamo andare avanti e cercare di trovare una soluzione e cercare di vincere le partite».

SCONFITTA NEL DERBY – «Penso che in nove anni non sia stata la sconfitta più difficile. Le sconfitte in Champions League sono più dure. Ma al momento, abbiamo bisogno di risultati per sollevare il nostro umore. Sta peggiorando sempre di più. Devo trovare la soluzione. Finora non l’ho trovata, e questa è la verità».