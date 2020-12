Guardiola difende il talento di Foden: «Non facciamone questione di stato» – VIDEO

Pep Guardiola ha difeso Phil Foden, recentemente al centro delle critiche

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha difeso il giovane Phil Foden; recentemente al centro delle critiche.

«Credo di essermi spiegato piuttosto bene. Se dobbiamo elencare le decine di qualità di Foden possiede, ne ha otto, nove incredibili, ma è normale se hai 18-19 anni. Devi pur far qualcosa, ne abbiamo parlato è normale e non è assolutamente un problema. Sarebbe un problema se non avesse qualità. Se non giocasse per il City».