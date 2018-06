Giancarlo Antognoni ritiene che l’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Fiorentina, come suggerito da un quotidiano spagnolo, sia totalmente impossibile

La Fiorentina di Stefano Pioli ha mancato la qualificazione all’Europa League ma nel finale di stagione ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le grandi del campionato. In Spagna però sono convinti che il futuro del tecnico a Firenze non sia poi così scontato e sulla panchina della Viola hanno ipotizzato il clamoroso arrivo di un allenatore top. Il quotidiano online El Periodico ha infatti chiesto al club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, come avrebbe accolto Pep Guardiola a Firenze. La leggenda viola ha senza mezzi termini chiuso la porta a questa suggestione di mercato. «Guardiola alla Fiorentina? Non siamo una squadra così forte per poter competere con Juventus, Inter, Milan e Roma. Siamo una squadra giovane che punta all’Europa League, non in Champions. E Firenze ha 400 mila abitanti, mica come Roma o Milano. – ha detto Antognoni – Cruyff? Lo ammiravo molto. La sua Olanda era una novità assoluta alla nostra epoca».