Inter femminile, Guarino: «Obiettivo stagionale raggiunto, guardo il bicchiere mezzo pieno». Le parole della coach nerazzurra

Rita Guarino ha parlato così dopo Juventus Women-Inter ai microfoni di La7.

PARTITA – «Sono soddisfatta, per lunghi tratti non posso che essere soddisfatta, trovando il pari nel primo tempo speravo che reggessimo un po’ di più all’inizio del secondo per poterci poi giocare nei minuti finali la partita. Meno soddisfatta sulla gestione dei momenti della partita, si poteva fare di più. Molto bene per l’impegno che non manca mai».

DIFFICOLTA’ – «Quando fai i cambi ti aspetti che possano fare la differenza, non è mai semplice entrare in una partita come questa e fare bene ed essere subito focalizzati, questo è un progetto di crescita lo sapevamo fin dall’inizio, i risultati quindi non si possono vedere oggi ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e vedo comunque una squadra che sta migliorando che sta mettendo mentalità e che piano piano acquisirà anche una mentalità forte, ma ci vorrà ancora del tempo».

OBIETTIVI – «Abbiamo fatto soprattutto all’andata risultati sorprendenti con le grandi, poi siamo inciampate in alcune gare ma l’obiettivo di stagione è stato ampiamente raggiunto, poi certo che siamo ambiziosi e ci piace guardare avanti e cercare di graffiare un po’ di più la classifica, ma per il momento siamo in linea con i piani».