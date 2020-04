Guberti: «Ripresa in Serie A? Si inizi a giocare quando il rischio sarà pari allo zero»

Stefano Guberti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Samp News 24 della possibile ripresa della stagione della Serie A

L’ex blucerchiato, Stefano Guberti, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com della possibile ripresa della stagione.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24

RIPRESA SERIE A – «La cosa per me fondamentale è che si inizi a giocare quando il rischio sarà pari allo zero, anche a costo che il campionato finisca a settembre inoltrato. Si possono giocare anche più partite alla settimana e ricominciare il nuovo campionato a metà ottobre o inizio novembre. So che sarà più complicato per le squadre che hanno le coppe e sarà una cosa più difficile da attuare, ma non vedo altre soluzioni. Come si fa ad assegnare un campionato adesso? Mancano tante giornate, molte squadre verrebbero penalizzate. La cosa che mi preme è che fino a quando la situazione sarà chiara a tutti è impossibile far previsioni».