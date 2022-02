Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere del Real Madrid Lunin ha lanciato un appello per aiutare l’Ucraina

Andrij Lunin, portiere del Real Madrid, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aiutare la popolazione in Ucraina.

L’APPELLO – «Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l’Ucraina in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c’è bisogno di: cibo in scatola, cotone, bendaggi, farmaci emostatici, antidolorifici. Vestiti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione».