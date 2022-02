Guerra in Ucraina, lady Malinovskyi: «È un crimine contro l’umanità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La moglie di Malinovskyi ha parlato sui social di quanto sta accadendo in Ucraina

Roksana Malinovska, moglie del calciatore dell’Atalanta Malinovskyi, attraverso una storia Instagram ha parlato di quanto sta accadendo in Ucraina dopo l’inizio del conflitto con la Russia.

IL POST – «Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull’intero territorio dell’Ucraina. Tutti gli oggetti strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico. Tutti i confini sono attualmente chiusi. Le nostre famiglie con Ruslan in Ucraina. Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità. Dicono che stanno proteggendo l’Oriente da noi! Questo è un crimine contro tutta l’umanità, come si può fermare questo orrore».