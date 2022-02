Guerra in Ucraina, Lluis Cortes: «Ci hanno detto di lasciare il paese»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lluis Cortes, ct della Nazionale Ucraina femminile, ha parlato della sua situazione in seguito alla guerra scatenatasi con la Russia

Lluís Cortes, ct dell’Ucraina femminile, ha parlato della sua situazione a Kiev ai microfoni di RAC1.

LE PAROLE – «La Federcalcio ucraina ci ha suggerito di andare in macchina Lviv, vicino alla frontiera con la Polonia, e di lasciare il Paese. Io adesso sono a Kiev, fino a ieri sera passeggiando per la città il clima era di assoluta normalità. Ora c’è meno movimento per la strada, anche se stanno uscendo tante notizie false che provocano il panico fra la gente».