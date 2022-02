Guerra Ucraina, Cernat: «Lucescu sta tornando in Romania, nessuna scelta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Florin Cernat, ex calciatore rumeno, ha aggiornato sulla situazione di Mircea Lucescu, che sta scappando dall’Ucraina

Ai microfoni di Digi24, l’ex calciatore rumeno Florin Cernat ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione di Mircea Lucescu, in viaggio verso la Romania dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

DICHIARAZIONI – «Da quello che so, Lucescu e i membri del suo staff sono partiti in mattinata per fare ritorno in Romania in macchina. Non hanno altra scelta, l’aeroporto di Kiev è stato bombardato. Non hanno più niente da fare in Ucraina. Le partite sono state sospese, così come gli allenamenti».