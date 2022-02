Guerra Ucraina, comunicato di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca: «Non giocheremo in Russia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le tre Federazioni, con un comunicato congiunto, hanno detto di non voler giocare alcuna gara in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina

Polonia, Svezia e Repubblica Ceca prendono provvedimenti. Le tre Federazioni, con un comunicato congiunto, hanno fatto sapere di non avere intenzione di giocare in Russia per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Una scelta derivata come conseguenza all‘invasione dell’Ucraina. Ora la FIFA dovrà agire di conseguenza dopo la decisione delle tre Nazionali.