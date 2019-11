Haaland da record: l’ultimo incredibile dato sul giocatore del Salisburgo

Haaland sempre più da record: ecco l’ultimo incredibile dato fatto registrare dal giovane del Salisburgo in Champions League

Erling Braut Haaland sta facendo stropicciare gli occhi a tutta l’Europa. Anche ieri ha realizzato una rete personale nel successo del suo Salisburgo contro il Genk. Gol che gli ha permesso di agguantare un nuovo record.

Il norvegese, infatti, è diventato il primo Under 20 a segnare nelle prime cinque partite giocate in Champions League. All’interno della competizione sono già otto le marcature complessive per il giovane.