Haaland, questione di famiglia: il cugino stupisce tutti

La famiglia Haaland alla conquista dell’Europa: Erling stupisce con il Borussia Dortmund, il cugino Tjaaland con il Bryne a soli 16 anni

Erling Haaland è l’uomo del momento grazie all’expolit in Bundesliga in seguito al trasferimento al Borussia Dortmund, avvenuto nel corso del mercato invernale. La dote balistica del giovane attaccante, però, è una questione di famiglia.

Anche il cugino Albert Tjaaland sta stupendo tutti in patria, dove ha appena debuttato nella prima squadra del Bryne a soli 16 anni. Uno score impressionante a livello giovanile: 34 reti in 15 presenze ufficiali per il classe 2004.