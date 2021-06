Hakimi PSG, c’à l’accordo! Ma attenzione a Conte

Calciomercato Inter: il PSG avrebbe raggiunto un accordo con Hakimi, ma attenzione al possibile inserimento di Conte nella trattativa

Rimane calda la pista per il possibile addio di Hakimi all’Inter. Il laterale marocchino sarebbe il primo indiziato tra i big ad essere sacrificato per logiche di bilancio, con l’ex Real Madrid che avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Paris Saint-Germain come riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Il sodalizio parigino è al momento l’unica squadra che ha messo sul piatto un’offerta ufficiale per il giocatore e resta quindi in vantaggio nella corsa per il classe ’98. Su Hakimi però da non sottovalutare i passi mossi dal Chelsea, oltre ad un possibile inserimento del Tottenham se in panchina dovesse arrivare l’ex Antonio Conte.