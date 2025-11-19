Calcio Estero
Hakimi PSG, stagione da fuoriclasse per l’ex Inter: il terzino marocchino conquista il Pallone d’Oro africano 2025
Hakimi PSG, l’ex difensore dell’Inter ha incantato l’Europa: il terzino vince il Pallone d’Oro africano 2025. I dettagli
Achraf Hakimi ha conquistato il Pallone d’Oro africano 2025. Il terzino marocchino del Paris Saint-Germain è stato premiato con il massimo riconoscimento individuale del calcio continentale, coronando una stagione straordinaria sotto la guida di Luis Enrique.
L’ex Inter ha chiuso l’annata con un triplete storico: Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Numeri impressionanti per un difensore, con 11 gol e 16 assist in 54 presenze complessive, che hanno reso Hakimi uno dei protagonisti assoluti della stagione parigina.
Attualmente fermo ai box per un infortunio alla caviglia rimediato contro il Bayern Monaco, Hakimi si è presentato alla cerimonia di premiazione a bordo di un monopattino. Un’immagine che non ha tolto nulla al prestigio del suo successo, simbolo di una carriera in continua ascesa.
