 Hakimi PSG, stagione da fuoriclasse per l'ex Inter: il terzino marocchino conquista il Pallone d’Oro africano 2025
Connect with us

Calcio Estero

Hakimi PSG, stagione da fuoriclasse per l’ex Inter: il terzino marocchino conquista il Pallone d’Oro africano 2025

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Image Photo872388

Hakimi PSG, l’ex difensore dell’Inter ha incantato l’Europa: il terzino vince il Pallone d’Oro africano 2025. I dettagli

Achraf Hakimi ha conquistato il Pallone d’Oro africano 2025. Il terzino marocchino del Paris Saint-Germain è stato premiato con il massimo riconoscimento individuale del calcio continentale, coronando una stagione straordinaria sotto la guida di Luis Enrique.

L’ex Inter ha chiuso l’annata con un triplete storico: Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Numeri impressionanti per un difensore, con 11 gol e 16 assist in 54 presenze complessive, che hanno reso Hakimi uno dei protagonisti assoluti della stagione parigina.

Attualmente fermo ai box per un infortunio alla caviglia rimediato contro il Bayern Monaco, Hakimi si è presentato alla cerimonia di premiazione a bordo di un monopattino. Un’immagine che non ha tolto nulla al prestigio del suo successo, simbolo di una carriera in continua ascesa.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Calcio Estero

Benfica, Andreas Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. Il motivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

19 Novembre 2025

By

benfica
Continue Reading

Calcio Estero

Candidati Globe Soccer Awards 2025, Yildiz e Nico Paz i due nomi della Serie A al premio di Dubai come miglior emergente! Ecco con chi si sfideranno per il titolo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

Globe Soccer Awards
Continue Reading