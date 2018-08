Handanovic viene superato con facilità da Belotti per il gol del 2 a 1 del Torino contro l’Inter. Il portiere effettua un’uscita senza senso

Samir Handanovic è un portiere di primissimo livello che sbaglia pochissimo. Sulla rete di Andrea Belotti però l’estremo difensore sloveno commette un errore che ha del clamoroso. Il Gallo raccoglie il pallone lanciato dalla lunga distanza da Iago Falque e con un eccellente controllo supera facilmente il portiere nerazzurro per la rete del 2 a 1. Handanovic in realtà esce malissimo, forse convinto che l’attaccante granata non fosse più in grado di raggiungere il pallone.