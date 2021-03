Inter, Handanovic: «Scudetto? Bisogna saper vincere queste partite»

Samir Handanovic è stato decisivo nella vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del capitano nerazzurro a fine gara

Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Atalanta.

LA GARA – «Ci aspettavamo una gara difficile, l’Atalanta è un’ottima squadra e lo sta dimostrando. Ci sta vincere giocando in questo modo, questa è la strada. I dettagli spostano le partite. Loro hanno colpito due volte nel primo tempo, bravi noi a non prendere gol. E’ stata una partita tosta, l’importante era non perdere punti perché altre squadre dovranno affrontare l’Atalanta».

SCUDETTO – «Bisogna sapere vincere le partite, palleggiare quando serve e soffrire quando serve. Ogni partita è differente».