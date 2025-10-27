Hellas Verona Cagliari, continuano le polemiche! Calvarese svela: «Non c’è rigore su Borrelli a inizio partita»

Hellas Verona Cagliari, l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la prestazione di Dionisi nella gara di ieri al Bentegodi: le sue osservazioni

Ieri, allo stadio Bentegodi, è andata in scena la sfida tra Hellas Verona e Cagliari, valida per l’8ª giornata di Serie A 2025/26. Un incontro dal peso specifico notevole in chiave salvezza, che ha regalato emozioni e non poche polemiche arbitrali.

Al termine del match, conclusosi sul 2-2, l’ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese è intervenuto sui propri canali social per analizzare la direzione di gara di Federico Dionisi. Con un commento puntuale e approfondito, Calvarese ha passato in rassegna le decisioni più discusse, soffermandosi sugli episodi chiave che hanno acceso il dibattito.

CALVARESE – «Dionisi 6. Non c’è rigore su Borrelli a inizio gara».

La partita, segnata da diversi interventi al limite soprattutto in area di rigore, ha messo Dionisi di fronte a scelte complesse. L’analisi dell’ex fischietto ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che hanno apprezzato il tono equilibrato e la professionalità del giudizio.

Per il Cagliari, il pareggio rappresenta un punto prezioso nella corsa alla permanenza in Serie A, mentre il Verona dovrà fare i conti con l’amarezza di un’occasione mancata.