Jurgen Klinsmann, allenatorre dell’Herta Berlino, ha parlato dell’arrivo di Piatek: ecco le parole del tecnico tedesco

«È un attaccante completo, di grande qualità. Ha un solo obiettivo: segnare. Era il profilo che stavamo cercando. L’ho seguito molto ed ero a conoscenza della sua situazione. In Italia quando le cose non vanno per il meglio, gli scenari possono cambiare velocemente. La sua determinazione sarà fondamentale per noi»