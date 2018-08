Heung-Min Son dovrà vincere i Giochi Asiatici 2018 se vuole evitare la leva militare imposta dalla Corea del Sud ai suoi abitanti

Heung-Min Son è uno dei giocatori più rappresentativi non solo del Tottenham ma anche di tutta la Premier League. L’esperienza del giocatore coreano in Inghilterra potrebbero però concludersi anticipatamente per rispondere alla chiamata del suo Paese. In Corea del Sud tutti gli uomini dai 18 ai 35 anni devono prestare il servizio militare per almeno 21 mesi. Nemmeno le celebrità e i giocatori di calcio sono esenti. Son ha quindi scelto di partecipare ai Giochi Asiatici 2018 con la formazione Under 23 con la speranza che la vittoria finale gli eviti di indossare la divisa per meriti sportivi.

Heung-Min Son avrebbe potuto raggiungere il suo scopo arrivando agli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 ma il percorso della Corea del Sud si è fermato ai gironi davanti alla disastrosa Germania. Il centrocampista degli Spurs ha quindi quattro partite per alzare la coppa oppure dovrà tornare in patria per la leva militare. L’ex Arsenal Park Chu-Young è riuscito a scampare da questo impiccio raggiungendo un accordo con il governo mentre Park-Ji Sung, che ha vestito in passato la maglia del Manchester United, ha evitato la divisa grazie al quarto posto ai Mondiali del 2002 giocati in casa dai coreani.