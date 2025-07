Heung-Min Son si schiera per la Palestina: «In migliaia muoiono di fame, il migliore regalo che possiamo fargli ora è il cibo»

Heung-Min Son, capitano del Tottenham e della Corea del Sud si schiera a favore della popolazione palestinese per il World Food Programme

Con un breve ma intenso videomessaggio diffuso attraverso i canali del World Food Programme, Heung-min Son ha voluto accendere i riflettori sull’emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione palestinese. Il capitano della Corea del Sud e del Tottenham, amatissimo in patria e rispettato a livello internazionale per il suo impegno sia in campo che fuori, ha prestato volto e voce alla nuova campagna di raccolta fondi lanciata dall’agenzia delle Nazioni Unite.

Un’iniziativa urgente, nata per far fronte a una crisi alimentare che sta mettendo in ginocchio intere comunità: secondo i dati forniti dal WFP, sono migliaia i bambini, le madri e gli anziani che ogni giorno lottano per un pasto dall’inizio del conflitto con Israele. In questo contesto drammatico, la presenza di un testimonial come Son – già coinvolto in diverse campagne benefiche – serve a sensibilizzare l’opinione pubblica globale e a promuovere azioni concrete di solidarietà.

MESSAGGIO DI HEUNG-MIN SON – «In Palestina molte famiglie e bambini sono ridotti alla fame. Il miglior regalo che possiamo fargli ora è il cibo».