Hien: «Non abbiamo fatto abbastanza per vincerla, sono due punti persi; rigori? Ecco cosa ho visto»

Le parole di Isak Hien, difensore dell’Atalanta, dopo il pareggio ottenuto dai bergamaschi in casa contro il Torino

Isak Hien ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio dei bergamaschi in Atalanta Torino. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona prestazione, ma il calcio è così e noi oggi non abbiamo fatto abbastanza per vincerla. Noi non pensiamo a Napoli e Inter. Giochiamo per i punti ma non possiamo guardare la classifica ogni settimana. Noi vogliamo sempre migliorare e fare di più. Vogliamo giocare bene, oggi abbiamo fatto una buona partita ma non abbastanza. Abbiamo perso due punti oggi, volevamo vincere. Il calcio però è fatto così e questa era una partita con tante interruzioni e così è difficile far gol. Ma non abbiamo scuse, dobbiamo fare meglio».

BRUGGE – «Saranno due partite dure, una squadra forte. Dobbiamo fare una buona partita da loro per metterci in una buona posizione al ritorno. Il gol preso oggi, come quello preso a Barcellona, è stato concesso troppo facilmente. Dobbiamo fare qualcosa in più per non subire gol del genere in due partite consecutive. Dobbiamo migliorare. I due rigori? Dal campo non ho visto, difficile dire».