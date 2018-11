Higuain torna al passato: non si sente tutelato come al Napoli – VIDEO

Milan: Higuain nervoso sul finire della gara con la Juventus per l’atteggiamento dell’arbitro. L’attaccante argentino non si sentirebbe tutelato, proprio come ai tempi del Napoli…

Tornano gli incubi del passato per Gonzalo Higuain, nervoso come non mai dopo l’espulsione rimediata contro la Juventus domenica sera. L’ex attaccante bianconero con la maglia del Milan ha rivissuto l’incubo del suo periodo napoletano, quando si trovava a contendere lo Scudetto proprio alla Juve. Lo rivela stamane La Gazzetta dello Sport, citando fonti molto vicine al giocatore argentino che spiegherebbero il nervosismo della fase finale del match di San Siro che ha portato poi al rosso per proteste nei confronti dell’arbitro Silvio Mazzoleni. Higuain, nella sostanza, si sentirebbe ben poco tutelato da parte da parte della classe arbitrale, esattamente come qualche anno fa al Napoli.

Non è un caso che la sceneggiata col Milan dell’altro giorno ricordi da vicino quella dei tempi azzurri (contro l’Udinese). A far andare letteralmente fuori di testa l’attaccante argentino dopo il fallo subito (a suo parere) da Medhi Benatia, il fatto che Mazzoleni si sia rifiutato anche solo di controllare la VAR per avere conferma o meno del fallo da rigore (che invece, a detta dell’arbitro, era in verità fallo di Higuain stesso). Nella mente di Higuain si è insomma insinuato il dubbio che possa esserci stata una disparità di trattamente evidente rispetto al periodo recente in cui vestiva la maglia della Juve: da qui la rabba finale.