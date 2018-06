Higuain, non c’è pace: criticato per un “abbraccio” mancato – VIDEO

I tifosi continuano a prendere di mira Gonzalo Higuain, reo questa volta di aver solamente mancato un abbraccio a Dybala

Perdonare è una delle virtù migliori che un essere umano possa possedere. Forse però non sono d’accordo i numerosi tifosi dell’Argentina, che continuano a fare la guerra al loro centravanti, Gonzalo Higuain. Il fattore scatenante questa volta è un semplice abbraccio mancato con il compagno Paulo Dybala. «Ha mancato anche questo» è l’urlo che si alza rabbioso da migliaia di supporters dell’albiceleste

Il riferimento è alle prestazioni opache del Pipita nella finale dei Mondiali del 2014 e in quelle delle due Copa America del 2015 e 2016. In tutte queste partite l’Argentina è uscita sconfitta e in ognuna di queste Higuain si è reso protagonista di errori macroscopici. Da qui deriva dunque tutto l’astio nei confronti del giocatore bianconero, che magari potrà farsi finalmente perdonare agli imminenti Mondiali in Russia.