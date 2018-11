Le parole di Gonzalo Higuain dopo Milan-Juventus, partita che ha visto l’espulsione dell’attaccante rossonero

Milan-Juventus 0-2: una delle serate pià negative della carriera di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, dopo aver fallito un calcio di rigore a fine primo tempo contro la sua ex squadra, nel finale di gara è stato espulso dall’arbitro Mazzoleni per proteste seguite a un fallo su Benatia (per cui aveva ricevuto il primo giallo). Higuain, intervenuto dopo la gara, ha voluto parlare in primis dell’episodio dell’espulsione: «Prima di tutto devo chiedere scusa alla squadra, al mister e ai tifosi per la reazione che ho avuto. L’arbitro sa cosa gli ho detto, però credo che a volte debbano capire le situazioni della partita e le emozioni. Prendo la responsabilità e chiedo scusa nuovamente. Per me prima era fallo di Benatia, poi ha fischiato fallo per la Juve e dopo mi ha ammonito e poi dato il rosso. Ci sta, decisione presa così. Quando giochi una partita contro la tua ex squadra l’emozione è diversa, ma è acqua passata e prendo responsabilità, ovviamente questo non deve succedere più. Era un momento così, eravamo sotto e poi ho sbagliato il rigore. Non siamo robot e abbiamo emozioni, anche se questa non è una giustificazione» le parole a Sky Sport.

Higuain ha poi proseguito: «L’affetto dei giocatori? Sì, bellissimo rapporto con compagni ed ex compagni, è stata una partita storta per me principalmente. Perchè sono andato via dalla Juve? Questa non è una domanda per me, tutti sanno cosa ho fatto e vinto alla Juve, è stata una decisione di altri, non mia. Al Milan ho trovato tutto l’amore e la convinzione, e ho deciso di venire qui. L’affetto di ex compagni dimostra che anche fuori dal campo li aiutavo. Troppa responsabilità qui al Milan? Sì, senza dubbio, io sono una persona e un giocatore molto emozionale, qualche volta mi è difficile controllare i sentimenti. La reazione forse nonè stata giusta, ma gli arbitri a volte devono capire. Rigore pesante da tirare? Mia solita decisione, lui è partito prima, ha fatto una grande parata, ma i rigori li sbaglia chi li calcia».