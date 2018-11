Higuain perde la testa nel corso della sfida tra Milan e Juventus e viene espulso per proteste: ecco cosa rischia

L’attaccante rossonero prende una doppia ammonizione e viene espulso per proteste al 38′ della ripresa. La partita di Higuain è decisamente svoltata dopo il rigore sbagliato nel primo tempo. Da quel momento, il milanista ha iniziato ad esser nervoso in campo e non è stato più lucido. Fotografia del suo momento no è stato proprio l’episodio che ha portato alla sua doppia ammonizione.

Si tratta di una situazione molto simile a quella contro l’Udinese del 2016 quando, con la maglia del Napoli, venne espulso per proteste. In quell’occasione poi, il Napoli perse per 3-1 e fu una sconfitta decisiva per lo scudetto. Ora Higuain rischia fino a 3 giornate per quanto è successo questa sera a San Siro. E sarebbe davvero un brutto colpo per la squadra di Gattuso.