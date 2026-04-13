Hiljemark Pisa, panchina in bilico! Valutazioni in corso: 6 partite per meritarsi la conferma. Il punto sul futuro del tecnico

Il Pisa comincia già a guardare avanti, mentre la salvezza si allontana sempre di più. Le ricostruzioni pubblicate in queste ore, rilanciate anche da Tuttomercatoweb a partire dal Corriere Fiorentino, raccontano di valutazioni interne già avviate su tutti i fronti, dall’allenatore ai giocatori, in vista della prossima stagione. La classifica del club toscano, ultimo con 18 punti dopo 32 giornate, e il recente 3-0 incassato sul campo della Roma rendono infatti sempre più complicata la corsa salvezza, pur lasciando ancora un margine all’aritmetica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Pisa, i mercati recenti non hanno cambiato davvero il volto della squadra

Uno dei punti centrali dell’analisi riguarda proprio il rendimento dei nuovi acquisti. Secondo la ricostruzione rilanciata oggi, il problema non sarebbe tanto legato agli investimenti, quanto al contributo effettivo dei giocatori arrivati nelle ultime due finestre di mercato. A gennaio il Pisa ha investito quasi 30 milioni di euro per cinque calciatori, ma sia con Gilardino sia con Hiljemark l’ossatura della squadra è rimasta ancorata soprattutto al gruppo della promozione. Anche nelle ultime settimane, il tentativo di cambiare pelle non ha portato una vera svolta, e nella formazione schierata a Roma l’unico acquisto presente era Aebischer, arrivato però in estate. Il segnale, quindi, è chiaro: la rivoluzione tentata dal club non ha prodotto l’impatto atteso.

Pisa, le ultime sei gare diranno se Hiljemark merita la conferma

Il tema più sensibile resta però quello della panchina. Oscar Hiljemark ha un contratto fino al 2027, ma il suo bilancio fin qui è molto pesante: appena 4 punti in 9 partite, con 7 sconfitte, una media di 0,44 punti a gara e numeri in trasferta particolarmente preoccupanti, con zero vittorie e zero gol segnati lontano da casa. Per questo le ultime sei giornate diventano decisive non solo per l’onore del finale di campionato, ma anche per il destino dell’allenatore svedese. Oggi la sua permanenza appare tutt’altro che scontata, e il club sembra pronto a usare il finale di stagione come esame definitivo prima di scegliere su chi costruire il prossimo progetto.