Hjulmand, il pensiero va ad Eriksen: «Il merito è anche suo»

Il ct della Danimarca, Hjulmand, ha commentato così il passaggio del turno, dedicando un pensiero a Eriksen

Il ct danese Kasper Hjulmand, dopo il passaggio del turno e l’accesso alle semifinali di Euro 2020, ha commentato la gara dei suoi, dedicando anche un pensiero a Christian Eriksen:

«Penso a Christian tutto il tempo. Ho pensato a lui quando la partita era in corso e quando era finita. Devo dire che penso molto che gli sarebbe piaciuto essere in campo e correre. È ancora una parte importante di questa squadra: una squadra del genere non viene costruita solo dall’oggi al domani. Succede per un lungo periodo di tempo e Christian è stato una parte enorme di questa costruzione. Penso a lui tutto il tempo e vorrei che fosse qui. Gli mando un grande saluto. Ha una grande parte in questo risultato».