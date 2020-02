Incredibile quanto accaduto in Bundesliga. Durante Hoffenheim Bayern Monaco (sul risultato di 0-6) la partita è stata sospesa per degli striscioni offensivi esposti dai tifosi bavaresi nei confronti di Dietmar Hopp, presidente dell’Hoffenheim.

I calciatori sono usciti dal campo per poi rientrare e decidere di “non giocare” ossia si sono passati la palla nel cerchio del centrocampo. Si attendono decisioni durissime da parte della Bundesliga che potrebbe decretare la sconfitta a tavolino del Bayern.

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”

Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign 👏 ❤️pic.twitter.com/N6lWxD9BWV

— Bayern mania (@Bayern_mania) February 29, 2020