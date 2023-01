Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato della clausola del contratto di Ronaldo con l’Al Nassr

«Auguriamo il meglio a CR7 per la sua nuova esperienza, ma non c’è nulla di vero circa un suo possibile arrivo qui. Non è vero che ci sia alcun tipo di clausola».