Iachini: «Dò questi consigli al mio successore. Vlahovic? Potrebbe restare»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Crotone. Le sue parole.

FIORENTINA – «Quando sono stato richiamato, la situazione era davvero complicata. C’erano paura, tensione, pressione. Avevamo anche un calendario difficile contro squadre che lottavano per i primi posti della classifica. Abbiamo dovuto lavorare su ogni aspetto in poco tempo. Ma con fatica abbiamo ottenuto i risultati, concludendo l’anno in maniera importante. Sono felice e resterò molto legato alla città di Firenze».

SUCCESSORE – «Troverà un gruppo di ragazzi bravi, professionisti esemplari e una piazza in cui si aspettano tanto da loro, c’è pressione per avere risultati. Dovrà preparare bene la stagione e avere continuità nel lavoro, come invece è venuta a mancare per me: poter lavorare insieme negli anni porta ad aumentare le conoscenze e la cura del dettaglio. E poi dovrà creare i presupposti con squadra, ambiente e società per avere uno spirito d’unione ed entusiasmo. Partire bene è fondamentale».

VLAHOVIC – «Se rimane? Non so, faccio l’allenatore. Dusan ha potenzialità ancora enormi per crescere, ha fatto un ottimo lavoro. Le scelte però spetteranno a società e giocatori: questo club ha le potenzialità per poterlo trattenere».