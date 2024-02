Ibra Sanremo, sorpresa al Festival: Zlatan sul palco con Amadeus - Calcio News 24

Ibra è la sorpresa di questo inizio del Festival di Sanremo 2024: Zlatan dopo la terza esibizione si è presentato sul palco

Lo svedese, ora dirigente del Milan, è tornato nella kermesse ligure a distanza di tre anni dalla prima volta. Risate e gag con Amadeus, tifoso dell’Inter, che alla fine si è ‘vendicato’ dicendogli: «Malgrado tu non sia primo in classifica ti ho messo il posto in prima fila».