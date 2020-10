Milan, il messaggio di Ibrahimovic: «Covid-19, vinciamo noi»

Zlatan Ibrahimovic si è messo alle spalle il coronavirus: il messaggio del fuoriclasse svedese sul Covid-19

Zlatan Ibrahimovic ha sconfitto brillantemente il coronavirus, tornando in campo più in forma che mai per guidare in campo il suo Milan.



Il fuoriclasse svedese, attraverso la Regione Lombardia, ha voluto recapitare un messaggio importante sulle misure preventive per limitare la trasmissione del Covid-19: «Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi!», le parole di ‘Ibra’ su Instagram.