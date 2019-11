Ibrahimovic Milan, ecco perché il ritorno dello svedese è possibile

Ibrahimovic Milan, ecco perché il ritorno dello svedese in rossonero è possibile: l’ingaggio e l’uomo chiave della trattativa

Ibrahimovic sarebbe disposto – secondo La Gazzetta dello Sport – a valutare la possibilità di un ritorno al Milan. Lo svedese in MLS guadagna 7 milioni di dollari, ma è in scadenza a dicembre. Un ricco contratto che non per forza spaventa i rossoneri, che valuterebbero l’opzione di un contratto da sei mesi, dato che già un anno fa Leonardo lo aveva cercato con insistenza.

E il discorso potrebbe aprirsi ulteriormente grazie alla figura di Raiola. Decisiva nel delineare il futuro di Ibra e, proprio in questi giorni, impegnato con il Milan nella trattativa di rinnovo per Donnarumma.