Ibrahimovic positivo al Coronavirus: salterà tre partite

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus: l’attaccante svedese dovrà stare fermo per tre partite

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus ed ha dovuto saltare la partita di ieri sera contro il Bodo/Glimt. Quel che è peggio è che dovrà stare fuori anche per il match valido per la qualificazione ai gruppi di Europa League contro il Rio Ave.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i protocolli sono chiari, le eccezioni limitatissime. Il Milan continuerà a testare il suo campione a oltranza, ma ci sono tempi tecnici difficilmente superabili. Potrebbe recuperare magari per la partita con lo Spezia, però è tutto declinato al condizionale. Crotone (dove il Milan giocherà domenica alle 18), il playoff europeo: tutto sommato in campionato il danno potrebbe essere limitato perché sarà disponibile Ante Rebic, che ancora deve scontare un turno di squalifica in Europa.