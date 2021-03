Icardi alla Juventus? «La sua idea è sempre stata questa»

Icardi Juventus: «La sua idea è sempre stata questa». Ecco il retroscena sull’attaccante argentino in forza al PSG

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervistato da calciomercato.it, ha parlato così di Mauro Icardi, a lungo accostato alla Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Tutti gli anni ragioniamo su Icardi e lo accostiamo a tante squadre italiane. Per come ho imparato a conoscerlo io, la sua idea è stata Inter o niente. Poi le cose sono cambiate, ma la mia impressione è che resterà in Francia al PSG».