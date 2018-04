Icardi-Inter: rinnovo in alto mare. I tempi saranno lunghi

L’Inter pensa al rinnovo di Mauro Icardi ma i tempi non saranno brevi. Al momento non c’è l’accordo tra le parti: le ultimissime

L’Inter ha un piano per riscattare Cancelo e Rafinha e nel frattempo prova a blindare Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha una clausola da 110 milioni di euro nel contratto e i nerazzurri vogliono evitare la beffa e proveranno ad aumentare la cifra o in alternativa proveranno ad eliminare del tutto la clausola. La società nerazzurra è a lavoro per blindare il capitano ma la sensazione è che i tempi per il rinnovo non saranno brevi.

Il club e l’attaccante concordano che prima di parlare del futuro sia necessario vivere il presente e chiudere la stagione, per poi valutare bene il tutto. Il giocatore vorrebbe restare ma se dovesse arrivare una proposta da Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco, potrebbe tentennare e non la rispedirebbe immediatamente al mittente. Al momento però non c’è accordo sul rinnovo e potrebbero volerci ancora 2-3 mesi per arrivare all’intesa definitiva con l’Inter.