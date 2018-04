Rafinha e Cancelo hanno convinto: ecco il piano dell’Inter per i due riscatti

L’Inter pensa al futuro. Rafinha e Cancelo hanno convinto e potrebbero essere riscattati: ecco il piano dei nerazzurri

Riscatto sì, riscatto no. Rafinha e Cancelo sono arrivati in prestito con diritto di riscatto rispettivamente a 35 milioni più 3 di bonus e a 35 milioni di euro. I due giocatori stanno facendo le fortune dell’Inter in questa seconda fase di stagione e sono diventati sempre più imprescindibili per Luciano Spalletti che fatica a rinunciare alla classe del brasiliano ex Barcellona e alla corsa abbinata a grande tecnica del laterale portoghese. I due hanno convinto l’Inter che ora pensa al riscatto grazie a un accordo commerciale con Suning e alle plusvalenze di alcuni giovani.

Secondo Il Corriere dello Sport i nerazzurri vorrebbero confermare Rafinha e Cancelo anche nella prossima stagione ma non sarà semplice. Il riscatto del terzino portoghese del Valencia scade il 30 maggio (entrambi i riscatti però sarebbero iscritti nel bilancio 2017-18) e il discorso si fa complicato in chiave Fair Play Finanziario. Una strada potrebbe portare a un accordo con il Barcellona, più malleabile rispetto al Valencia, per il riscatto del brasiliano dopo il 1° luglio. Nei prossimi 15 giorni ci sarà un incontro a Nyon con la UEFA e se ne saprà di più. L’Inter spera di tornare con due buone notizie e lavora al riscatto di Rafinha e Cancelo: in caso di qualificazione alla Champions sarà tutto più semplice.