Icardi Juventus, Allegri si è convinto: la formula dell’affare

Calciomercato Juventus: Allegri si sarebbe convinto della necessità di avere un’altra punta, con Mauro Icardi che resta sempre nel mirino

L’edizione odierna di Tuttosport racconta di come il futuro di Mauro Icardi dipenda da quello di Kylian Mbappé. Nel caso in cui il francese dovesse restare al PSG, si ridurrebbero gli spazi per l’argentino, che a quel punto potrebbe lasciare Parigi.

L’intenzione della Juventus sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma Leonardo vorrebbe inserirlo l’obbligo, per rientrare in parte nell’investimento fatto di 50 milioni di euro. Icardi percepisce 10 milioni di ingaggio e difficilmente guadagnerebbe la stessa cifra a Torino. La novità importante è che Massimiliano Allegri, dopo i tanti cross non sfruttati in area con l’Empoli, si sarebbe convinto all’acquisto di un’altra punta, e non direbbe di certo no a Maurito.