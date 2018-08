Icardi ha regalato alla moglie Wanda una villa di prestigio sulle rive del lago di Como e lei lo ringrazia caldamente su Instagram

Non si può certo dire che Mauro Icardi non sia innamorato della moglie Wanda Nara. L’argentino non perde l’occasione per dimostrare l’affetto che prova nei confronti della compagna e agente. L’attaccante dell’Inter, come ha confermato la stessa Wanda su Instagram, questa volta ha voluto esagerare regalando alla moglie una mega villa sulle rive del lago di Como, paesaggio apprezzato da molti vip come George Clooney.

Wanda Nara in una delle sue Storie condivise sul social network ha inserito una foto in compagnia del marito mentre attraversano il lago a bordo di un kayak. Nell’immagine si può notare uno scorcio del giardino della casa con i figli dell’argentino, già diventato un punto di riferimento per Lautario Martinez, intenti a giocare sui tappeti elastici. «E tuo marito ti regala la casa dei tuoi sogni», è la dedica in spagnolo di Wanda al marito seguita dall’emoticon di un cuore. Non è la prima volta che Icardi non bada a spesa quando si tratta di fare un regalo alla moglie. Nel 2014 l’argentino le ha consegnato le chiavi di una Rolls Royce mentre nel 2016 per San Valentino le ha regalato un suv Range Rover.

Parlando di calcio, oggi è trapelato dalla Spagna il rumors che emissari del Real Madrid fossero arrivati in Italia per strappare Icardi all’Inter ma alla fine è emerso che si trattava di una bufala.