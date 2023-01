Icardi scrive alla moglie di Keita: «Tuo marito corteggia Wanda»

Mauro Icardi, attaccante in prestito al Galatasaray, avrebbe scritto alla moglie di Keita Baldé per Wanda Nara

Mauro Icardi, dopo la separazione ufficiale da Wanda Nara, sarebbe sempre più geloso delle nuove relazione dell’ormai ex compagna. L’argentino avrebbe addirittura contattato la moglie di Keita Baldé per avvertirla di un possibile corteggiamento tra i due.

PAROLE – «Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po’ di tempo. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie (ovviamente non li pubblicherò). Pubblicherò solo il mio contatto di ieri sera con questa ragazza e chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati a parlare in videochiamata fino alle 6 del mattino per organizzare il ritorno dei nostri figli».