Ihattaren compra casa in Olanda: è addio alla Serie A?

Ihattaren ha acquistato una villa in Olanda per un milione di euro: nuovo indizio sull’addio alla Sampdoria a gennaio

Nuovo indizio sul futuro di Mohamed Ihattaren. Il fantasista classe 2002, che ha già comunicato la propria intenzione di non tornare alla Sampdoria, ha acquistato nelle ultime ore una villa nel distretto sud di Stokhasselt, a Tilburg, per la “modica” cifra di un milione di euro.

Come riportato da bd.nl si tratterebbe di una chiara mossa in vista della seconda parte di stagione, che Ihattaren vorrebbe concludere in Olanda.