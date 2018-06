Il Cagliari lancia l’ultimatum a Maran, l’alternativa è Juric

Il Cagliari ha scelto Rolando Maran per guidarlo nella prossima stagione in Serie A. Il tecnico non è però ancora riuscito a rescindere il contratto con il Chievo e ora ha 48 ore di tempo per farlo. Altrimenti, il Cagliari punterà su Ivan Juric

Fino a due giorni fa tutti erano convinti che Rolando Maran sarebbe stato il prossimo allenatore del Cagliari dopo la decisione del club di non continuare i rapporti con Diego Lopez nonostante la salvezza raggiunta. L’ufficialità era attesa ieri mattina dopo che mercoledì il tecnico e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, si erano incontrati a cena. Manca un passaggio importante affinché la trattativa si chiuda positivamente. Maran non è ancora riuscito a chiudere il contratto che lo lega al Chievo Verona per le prossime stagioni. Il nodo restano le richieste economiche che hanno impedito di raggiungere un accordo per la rescissione. Il Cagliari lo ritiene ancora la prima scelta per la panchina ma se la situazione non si risolverà entro la fine di questa settimana dovrà fare una scelta.

Maran ha quindi ancora 48 ore di tempo per chiudere le questioni con il Chievo e volare finalmente in Sardegna. Nel caso la scadenza non venga rispettata il Cagliari ha comunque già pronta un’alternativa. Il nome è quello di Ivan Juric, ex tecnico di Crotone e Genoa.