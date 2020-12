Il City di Guardiola segna poco: «Ci manca Aguero» – VIDEO

Pep Guardiola ha commentato il pareggio per 0-o nel derby di Manchester fra United e City. Le sue parole

Il tecnico catalano ha puntato l’attenzione sulla mancanza di Sergio Aguero, nella speranza che l’attaccante argentino rientri presto.

KUN – «Sono mesi che ci manca Sergio Aguero, non solo oggi. Nessuno più di me spera che torni quanto prima. Oggi on c’era per un problema allo stomaco non si è potuto allenare ed è rimasto a casa. Non so quando potrà essere di nuovo disponibile».